Porto, Anselmi: "Abbiamo sempre l'obbligo di vincere. Le difficoltà nella costruzione dal basso? Contro la marcatura a uomo della Roma bisogna uscire dalla pressione in modo diverso" (VIDEO)

Martin Anselmi, allenatore del Porto, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Farense, valida per la ventiduesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 19. Ascolta con attenzione la Roma di Claudio Ranieri, dato che giovedì alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il ritorno dei playoff di Europa League. Ecco le parole dell'allenatore dei Dragoes.

L'entusiasmo della squadra dipende dalle vittorie?

“Dipende dal contesto, c'è stato un cambio di allenatore a metà stagione ma il Porto è sempre obbligato a vincere. Non conosco un solo calciatore o allenatore che non giochi per vincere. Noi però cerchiamo di vivere senza che questo sia un peso, dobbiamo essere a nostro agio nel disagio. Lavoriamo per vincere e dirò ciò fino all'ultimo giorno. Dobbiamo concentrarci sul piano di gioco, perché pensare che sia fondamentale soltanto vincere non è sufficiente per vincere. Non vinciamo da 5 partite in campionato, ma ne abbiamo pareggiate tre. Qualora dovessimo vincere contro il Farense passeremmo da cinque partite senza vittoria a quattro consecutive senza sconfitta...”.

Le difficoltà nella costruzione dal basso con i centrali?

"Contro la Roma è stato diverso perché è una squadra che marca a uomo, quindi bisogna uscire con il pallone in un determinato modo e ad esempio con lo Sporting in un altro. Ogni partita è diversa, in alcune devi attirare l'avversario, mentre in altre hai la superiorità numerica. Io voglio essere pragmatico e l'obiettivo è segnare. Se una squadra ha dieci uomini a centrocampo è una cosa, se salgono in pressione è un'altra. Bisogna capire i momenti della partita".

Omorodion non segna da sette partite: è ansioso?

“Gli attaccanti si nutrono di gol e tutti vogliono segnare. Tuttavia, credo che l'ansia ti impedisca di segnare, perché è fondamentale restare calmi. Samu deve essere calmo e consapevole che sta lavorando per la squadra, questa è la cosa più importante. Contro la Roma, ad esempio, Samu ha fatto un buon assist a Mora”.

Gli infortunati? Tomás Pérez può giocare?

“Posso confermare che Grujic e Martim Fernandes sono gli unici infortunati. Nessun calciatore sa la formazione di domani...".