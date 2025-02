Liga Portugal, il Porto scalda i motori verso la Roma: battuto 0-1 il Farense, decide Francisco Moura

Il Porto scalda i motori in vista del ritorno dei playoff di Europa League contro la Roma e vince 0-1 contro il Farense nel match valido per la ventiduesima giornata di Liga Portugal. La partita è stata decisa dalla rete di Francisco Moura, il quale ha trafitto il portiere avversario al minuto 48 su assist di Fabio Vieira. Gli uomini di Martin Anselmi ritrovano la vittoria dopo 5 giornate e il tecnico ha effettuato un turnover moderato in attesa della gara di giovedì contro i giallorossi cambiando sei calciatori rispetto all'andata del playoff. Grazie a questo successo i Dragoes salgono a 46 punti e si portano a -4 dal Benfica secondo e a -6 dallo Sporting primo.