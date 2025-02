FOTO - Porto-Roma 0-1 HT

Alle 21:00, la Roma è scesa in campo allo stadio Do Dragao per sfidare il Porto per il playoff di andata di Europa League. Primo tempo molto fisico ed equilibrato che termina sullo 0-1 per la squadra di Ranieri. Gara con continui capovolgimenti di fronte, ma, privo di particolari occasioni pericolose. Le due squadre si studiano per gran parte del match e nei minuti di recupero si sblocca la gara. Al 49' una grandissima azione di Baldanzi innesca Zeki Celik che davanti a Diogo Costa non sbaglia. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.