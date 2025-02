Europa League, PORTO-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Pellegrini e Cristante dal 1', c'è Celik. Fuori Hummels e Paredes

Tempo di Europa League. Tra la vittoria col Venezia e la sfida col Parma in programma domenica, la Roma fa tappa in Portogallo: alle 21.00 al do Dragão i giallorossi sono ospiti del Porto nell'andata dei playoff di Europa League. Claudio Ranieri sorprende lasciando in panchina Hummels e Paredes, rimasti a riposo col Venezia. In difesa Celik completa il terzetto con Mancini e Ndicka, in mezzo al campo Koné e Pellegrini affiancano Cristante. Davanti Dybala accompagna Dovbyk.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PORTO: Diogo Costa; Djaló, Nehuen Perez, Otavio; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio; Borges, Samu, Mora.

A disp.: Claudio Ramos, Marcano, Gomes, Vieira, Pepe, Zaidu, Sousa, Namaso, Franco, Perez, Gul, Ze Pedro.

All.: Martin Anselmi.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pellegrini, Angeliño; Dybala, Dovbyk.

A disp.: Gollini, De Marzi, Saud, Shomurodov, Hummels, Paredes, Soulé, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy.

All.: Ranieri.

Arbitro: Stieler. Assistenti: Gittelmann - Borsch. IV uomo: Badstübner. VAR: Storks. AVAR: Dingert.

PREPARTITA

19.48 - L'Uefa comunica le formazioni ufficiali. Roma in campo così: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pellegrini, Angeliño; Dybala, Dovbyk.

19.10 - Uno scatto del do Dragão, pronto per ospitare il confronto tra Porto e Roma: