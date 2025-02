Europa League, pareggio in extremis per il Porto in campionato: 1-1 con lo Sporting

In serata il Porto ha ospitato lo Sporting nella 21esima giornata di Liga Portugal: al do Dragão termina 1-1 con la squadra di Martin Anselmi, prossima avversaria della Roma nei playoff di Europa League, che acciuffa il pareggio in pieno recupero. Al 42' passano in vantaggio gli ospiti grazie alla rete di Fresneda, al 94' Danny Namaso pareggia evitando la sconfitta ai suoi. Da segnalare nel finale anche due espulsioni - di Matheus Reis e Diomande - nello Sporting.

Con questo risultato lo Sporting resta primo a 51 punti in classifica, il Porto al terzo posto a quota 43.