Europa League, l'eredità di Oporto: 5 giocatori a rischio squalifica. Solo ai quarti le ammonizioni vengono azzerate

L'andata del playoff di Europa League ha riempito il taccuino delle ammonizioni dell'arbitro Stieler, arrivando ad estrarre addirittura 8 volte il cartellino giallo verso giocatori della Roma. Tra questi anche Saelemaekers e Cristante, espulso nella ripresa, che saranno squalificati per il ritorno tra una settimana all'Olimpico.

Col regolamento Uefa che prevede la squalifica per somma di ammonizioni al terzo provvedimento ricevuto, risulteranno in diffida ed a rischio squalifica ben 5 giocatori: Celik, Hummels, Paredes, Koné e Baldanzi. In caso di passaggio del turno il rischio rimarrebbe anche in vista dei quarti di finale, momento in cui le ammonizioni verranno azzerate.