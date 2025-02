Europa League, la lista UEFA della Roma: presenti Gollini, Rensch e Nelsson. Fuori Salah-Eddine e Gourna-Douath (COMUNICATO AS ROMA)

In vista della fase a eliminazione diretta dell'Europa League (doppia sfida con il Porto il 13 e il 20 febbraio) la Roma ha ufficializzato sul proprio sito la lista UEFA aggiornata dei calciatori a disposizione di Claudio Ranieri. Per quanto riguarda i nuovi acquisti figurano il portiere Gollini e i difensori Rensch e Nelsson, out invece il terzino Salah-Eddine e il centrocampista Gourna-Douath. Questa la lista completa.

2 Devyne Rensch

3 Esmoris Tasende Jose Angelino

4 Cristante Bryan

5 Ndicka Evan Obite

7 Pellegrini Lorenzo

11 Dovbyk Artem

12 Abdulhamid Saud

14 Shomurodov Eldor

15 Hummels Mats

16 Paredes Leandro

17 Kone Kouadio Emmanuel Boris

18 Soulé Malvano Matias

19 Celik Mehmet Zeki

21 Dybala Paulo Exequiel

23 Mancini Gianluca

25 Victor Nelsson

35 Baldanzi Tommaso

56 Saelemaekers Alexis Jesse

61 Pisilli Niccolò (Lista B)

66 Sangaré Traore Aboubacar

70 De Marzi Giorgio (Lista B)

89 Marin Renato (Lista B)

92 El Shaarawy Stephan

95 Pierluigi Gollini

99 Svilar Mile

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE