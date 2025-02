Europa League, il Porto presenta la lista UEFA: inseriti l'ex Roma Marcano e i nuovi acquisti Perez e Gomes

Entro la mezzanotte di oggi i club rimasti ancora in corsa in Europa League dovranno presentare alla UEFA la lista definitiva dei convocati per la fase a eliminazione diretta. In attesa della comunicazione della Roma, il Porto (avversario dei giallorossi ai playoff) ha consegnato ufficialmente l'elenco aggiornato: l'allenatore dei lusitani, Martin Anselmi, ha deciso di inserire il capitano ed ex calciatore giallorosso Iván Marcano e i nuovi acquisti Tomás Pérez e William Gomes. I tre prendono il posto dei partenti Galeno, Nico González e Fran Navarro.

