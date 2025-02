Europa League: il Fenerbahce di Mourinho ne fa 3 all'Anderlecht. L'AZ demolisce il Galatasaray, l'Ajax vince in trasferta

È iniziata oggi l'andata dei playoff di Europa League. Tra le tante partite, nel pomeriggio spicca la grande vittoria del Fenerbahce di José Mourinho. I turchi ne fanno 3 all'Anderlecht e si proiettano agli ottavi. Si avvicina al prossimo turno anche l'AZ che vince 4-1 contro il Galatasaray e si conferma squadra sorpresa di questa competizione. Infine, vittoria anche per l'Ajax di Farioli che, in Belgio, batte per 0-2 l'Union Saint-Gilloise.

I risultati finali

Ferencvaros-Viktoria Plzen 1-0

Midtjylland-Real Sociedad 1-2

Union Saint-Gilloise-Ajax 0-2

Fenerbahce-Anderlecht 3-0

AZ Alkmaar-Galatasaray 4-1

PAOK-Steaua 1-2

Twente-Bodo Glimt 2-1