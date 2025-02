Europa League: Anderlecht-Fenerbahce sospesa per disordini sugli spalti dopo il gol di En-Nesyri (VIDEO)

La partita tra Anderlecht e Fenerbahce è stata sospesa per disordini che si sono verificati sugli spalti del Lotto Park di Anderlecht dopo il gol di En-Nesyri. I tifosi delle due squadre nella tribuna centrale sono arrivati allo scontro e l'arbitro ha deciso di interrompere il match al settimo minuto di gioco, facendo rientrare le squadre negli spogliatoi. I sostenitori belgi probabilmente non hanno gradito l'esultanza dei supporter turchi presenti in quel settore e da lì è scattato il parapiglia. La situazione sembra ora rientrata e le squadre sono rientrate in campo per proseguire il match di ritorno dei playoff.

Anderlecht-Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan bu kavga sonrası, hakem heyeti soyunma odasına gitti ve maça 15 dakika ara verildi. pic.twitter.com/vNNuYWwC0P — Erdem Akbaş (@erdemakbs) February 20, 2025