Europa League, altro pari per il Porto: 2-2 col Rio Ave. 4 partita senza vittoria in campionato

Dopo la sfida col Milan in Coppa Italia e col Venezia in campionato, la Roma affronterà il Porto nei playoff di Europa League: l'andata è prevista il 13 febbraio in casa dei portoghesi e il ritorno una settimana dopo all'Olimpico. In serata il Porto è sceso in campo in campionato e ha pareggiato in casa del Rio Ave: la sfida è terminata 2-2. Si tratta della quarta gara consecutiva senza vittoria in Liga Portugal per la squadra di Martin Anselmi.