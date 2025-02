Conferenza stampa, Anselmi: "L'andata è fondamentale perché condiziona il ritorno. È importante togliere tempo alla Roma" - Djalo: "Abbiamo tutto per vincere e abbiamo qualità per farlo" (VIDEO)

Alle 14:15 l'allenatore del Porto, Martin Anselmi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro la Roma. Alle 21:00, allo stadio Do Dragao andrà in scena l'andata dei playoff di Europa League. Insieme al tecnico argentino, presente anche il difensore ex Juventus Tiago Djalo. Ecco le loro parole.

L'intervento di Anselmi

Sulla sua squadra

"Dobbiamo puntare a vedere un miglioramento in ogni partita. C'è stato un miglioramento dalla partita contro il Rio Ave a quella contro lo Sporting e speriamo che sarà la stessa cosa anche contro la Roma. È molto importante che il gruppo ti inviti a migliorare. E vale anche la pena sottolineare il coraggio che hanno".

L'esultanza contro lo Sporting

"I gol sono qualcosa da festeggiare. La festa è ciò che emerge in quel momento, e in quel momento ho festeggiato in quel modo perché giocavamo in casa, con la nostra gente, e significava anche rendere giustizia al risultato. Ed è questo che ho festeggiato: la ricompensa per lo sforzo della squadra. E questo lo celebrerò sempre. Il resto lo lascio interpretare agli altri, io vivo le cose così come sono, cerco di farle come sono e non mi nascondo dietro nulla. Se devo festeggiare obiettivi come questo, lo farò, se ce ne sono altri, non festeggerò nemmeno. Finché piacerà ai tifosi del Porto, per me andrà bene".

Sul doppio confronto

"Penso che la prima partita sia la più importante, ma non importa se sia in casa o in trasferta. I secondi 90 minuti saranno condizionati dalla prima. La prima partita è importante e dobbiamo vincerla. Se facciamo le cose bene, saremo vicini a vincere più spesso. Perché facendo le cose male possiamo vincere una volta, ma non può andare sempre bene. Non posso permettere che una squadra che alleno non sia competitiva. Vogliamo vincere ogni partita e quando non ci riusciamo, ci sentiamo tristi".

Su come impostare la partita contro la Roma

"Dobbiamo togliere tempo ai nostri avversari per prendere buone decisioni. Se diamo loro tempo, controlleranno la partita. E per me, controllare la partita è fondamentale, con e senza palla".

L'intervento di Djalo

Sulla Roma

"La Roma gioca bene e se saremo concentrati fin dal primo minuto avremo più possibilità di vincere. La Roma viene per vincere e anche noi vogliamo vincere. Dobbiamo solo preoccuparci di fare il nostro lavoro".

Cosa ha portato Anselmi?

"L'allenatore ha portato più energia alla squadra e noi dobbiamo adattarci a ciò che vuole l'allenatore. Abbiamo due partite dei play-off che dobbiamo superare, ma la più importante è domani e abbiamo tutto per vincerla".

Sul suo futuro

"Sono in prestito e sono concentrato sul dare il massimo fino alla fine della stagione. Non ha senso pensare al futuro, abbiamo una partita importante e devo concentrarmi solo su quella".

Come avete preparato la partita?

"L'allenatore sa cosa sta facendo. Sappiamo cosa vuole il mister e come gioca ogni squadra. Dobbiamo essere noi stessi. Abbiamo tutto per vincere e abbiamo la qualità per farlo".