Conference League, il sorteggio: agli ottavi Panathinaikos-Fiorentina. Il Chelsea affronta il Copenhagen

Alle ore 14 a Nyon è andato in scena il sorteggio del tabellone di Conference League, che vede protagonista anche la Fiorentina di Palladino. La Viola affronterà il Panathinaikos: l’andata andrà in scena il 6 marzo in trasferta, mentre una settimana dopo si giocherà al Franchi. In caso di passaggio del turno i toscani affronterebbero una tra Celje e Lugano.

Il sorteggio completo degli ottavi