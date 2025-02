Champions League, PSV Eindhoven-Juventus 3-1: anche i bianconeri eliminati. Real Madrid-Manchester City 3-1: tripletta di Mbappe

Altra serata amarissima per un club italiano in Champions League: dopo Milan e Atalanta anche la Juventus esce dalla competizione dopo il pesante 3-1 del PSV Eindhoven che ribalta il 2-1 dell'andata. Vantaggio dei padroni di casa con Perisic al 53' e pareggio di Weah al 63' con un bel tiro dalla distanza. Al 74' su un azione in mischia gli olandesi tornano avanti con Saibari e al 98' del primo tempo supplementare trovano il gol del decisivo 3-1 di Flamingo che segna l'eliminazione dei bianconeri. Questi tutti i risultati del ritorno della fase playoff della Champions League.

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF DI CHAMPIONS LEAGUE