Champions League, Juventus-Psv 2-1: decide Mbangula. Manchester City-Real Madrid 2-3: Ancelotti vince allo scadere

Nella prima serata dei play off di Champions League sono scese in campo Brest contro il PSG, Juventus contro il PSV, Manchester City e Real Madrid e Sporting contro Dortmund. Nel primo match hanno vinto i parigini 0-3: in gol Vitinha e Dembele, con una doppietta. I bianconeri hanno vinto 2-1: hanno segnato, in ordine, McKennie, Perisic e Mbangula. Nel big match di serata Ancelotti ha avuto la meglio su Guardiola: al 92' Bellingham ha deciso il match, mentre in precedenza erano andati in gol in ordine Haaland, Mbappé, Haaland e all'86' Diaz, che aveva momentaneamente pareggiato i conti. Vittoria facile per i tedeschi: Guirassy, Gross e Adeyemi.