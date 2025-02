Con le gare tra Feyenoord e Milan, Celtic e Bayern e Monaco e Benfica si è conclusa anche la seconda serata di playoff di Champions League. I rossoneri sono caduti in Olanda: Paixao ha deciso il match in favore del Feyenoord. Vittorie esterne per Bayern Monaco e Benfica sui campi di Celtic e Monaco rispettivamente 1-2 e 0-1.