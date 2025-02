Champions League, Brugge-Atalanta 2-1: Dea beffata nel finale. Gasperini furibondo: "Calcio va in una direzione che non mi piace"

Sconfitta, beffa finale e passaggio del turno a rischio: per Gasperini e la sua Atalanta una serata da dimenticare. La Dea ha perso 2-1 in casa del Brugge: vantaggio casalingo con Jutgla al 15', pareggio momentaneo di Pasalic al 41'. Al 94', quando il match sembrava finito, rigore per il Brugge, trasformato da Nilsson. Dopo il fischio finale si accende una rissa, con Gasperini che ha lanciato la giacca furibondo. Al termine del match, il tecnico ha commentato così: "Evidentemente stiamo contagiando anche l'Europa, il dramma è che stiamo contagiando il calcio. Sentendo calciatori e allenatori, hanno tutti un'idea di falli completamente diversa. Il dramma sono i contatti: tutti si tuffano per rubacchiare e conquistare un giallo o un rigore. Il calcio adesso va in una direzione che non centra niente col gioco. Lo accettiamo, ma io le regole non le conosco più e sicuramente non mi piace".

L'arbitro ha dato spiegazioni?

"No di sicuro, ma non è questione di motivare. Queste cose vanno motivare al gioco, sennò dopo ci si sguazza. Adesso correremo come pinguini, dopo che saltiamo come pinguini. Il regolamento ormai è distante da quello".