Athletic Club, Vesga: "Marzo mese decisivo, vincere contro l'Atletico ci aiuterebbe in vista della Roma. Sancet? Fa la differenza, la sua assenza si sente"

Mikel Vesga, centrocampista dell'Athletic Club, è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'assenza di Oihan Sancet e sull'ottavo di finale di Europa League contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Stiamo entrando nella fase decisiva della stagione. Marzo è un mese cruciale per l’andamento dell’anno. Siamo consapevoli di questo: possiamo avvicinarci all’Atlético, consolidare la nostra quarta posizione e poi affrontare la Roma. Sono settimane entusiasmanti, ma è fondamentale mantenere alta la concentrazione”.

Il 7-1 contro il Valladolid?

"Possiamo gioire per la vittoria ma è già passata. Dobbiamo utilizzarla per avere maggior fiducia in vista delle prossime partite. Risultati simili non capitano spesso, quindi perché non approfittare di questa settimana per allenarci bene e prepararci al meglio?".

Come valuta la stagione finora?

"È complicato trovare aspetti negativi. Dispiace non essere andati più avanti in Copa del Rey, ma per il resto possiamo dirci soddisfatti. Siamo quarti in classifica e stiamo ottenendo buoni risultati in Europa, regalando momenti di gioia ai nostri tifosi. Questo è ciò che conta di più".

Il quarto posto in classifica?

"È stimolante pensare di poter rimanere in alto fino alla fine e sicuramente faremo il possibile per raggiungere questo obiettivo, ma facciamo un passo alla volta. Sappiamo che vincere in casa dell'Atletico sarà complicato. In caso di vittoria dimostreremmo che la squadra sarebbe in ottima forma e ciò ci aiuterebbe a prepararci per il match contro la Roma. Lì non possiamo commettere errori e non dobbiamo pensare a qualificazione e risultati, ma sognare è lecito… Al momento ci piacerebbe partecipare alla Champions nella prossima stagione e consolidarci in quel contesto, da lì in avanti tutto ciò che arriverà sarà fantastico".

La protesta dei tifosi?

"Si avverte la mancanza di supporto. Per me è difficile parlare di questioni che non conosco, potrei facilmente sbagliarmi. Mi piacerebbe però vedere il tifo di inizio stagione e dell’anno scorso. Era fantastico condividere momenti di gioia con un pubblico coeso. Ora, con la squadra in buona forma e con i risultati importanti che stiamo ottendo, abbiamo bisogno di sostegno. Spero che il club e la Herri Harmaila (un gruppo della tifoseria, ndr) facciano pace. La differenza senza di essa si avverte. Quei suoni di sottofondo, la tifoseria insieme… Indubbiamente ha un peso, specialmente in partite cruciali come quelle che ci aspettano. Un supporto simile è sempre ben accetto".

L'assenza di Sancet?

"Siamo tutti d'accordo che è un giocatore che fa la differenza, non solo per noi, ma anche nella Liga e in Europa, dato che è uno dei migliori marcatori tra i centrocampisti centrali. Ha segnato tanto nelle ultime partite e ci dà molto nella transizione. Ogni volta che non c'è si sente, ma abbiamo altre risorse. Spero che guarisca presto e sia con noi il prima possibile perché è un giocatore importante".