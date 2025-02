Athletic Club, Valverde: "Non so se Sancet ci sarà con la Roma"

Ernesto Valverde, allenatore dell’Athletic Bilbao, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato spagnolo contro l’Atletico Madrid, che si giocherà al Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Il tecnico ha toccato diversi temi: dalle ambizioni in Liga alle possibili rotazioni in vista del match di Europa League contro la Roma, passando per l'infortunio di Oihan Sancet.

Interrogato su possibili cambiamenti in vista del doppio confronto con la Roma, Valverde ha chiarito: "Veniamo da una settimana senza partite, e poi avremo cinque giorni di recupero. C’è abbastanza tempo per riprendersi bene, ma vedremo".

Riguardo all’infortunio di Oihan Sancet, giocatore chiave dell’Athletic, il tecnico ha spiegato: "Sta recuperando, sta lavorando con i fisioterapisti. Il problema deriva dallo stiramento che ha avuto in precedenza, ci sono sempre degli squilibri che ti possono danneggiare muscolarmente e che potrebbero aver sovraccaricato il suo bicipite femorale. Mi piacerebbe avere tutti a disposizione, ma gli infortuni fanno parte del calcio. Da quando è tornato dall'infortunio ha segnato alcuni gol".

Sulla possibile presenza di Sancet contro la Roma, Valverde non ha sciolto i dubbi: "Non importa quanto si parli dell'infortunio di Oihan, non si riprenderà prima. Non so se sarà a Roma, mi piacerebbe che ci fosse, ma non vogliamo correre rischi".

Vista la stagione finora molto positiva dell'Athletic, Valverde ha ricevuto una domanda sulla possibilità di vincere la Liga, ma ha mostrato pragmatismo: "È sempre bello essere entusiasti delle cose, se la gente è entusiasta che possiamo vincere il campionato, penso che sia fantastico. Sono concentrato solo sulla vittoria di domani, il resto mi sfugge".