Athletic Club-Roma: info biglietti. Dal 4 marzo al via la vendita per gli abbonati Plus: settore ospiti a 40 euro

Il 13 marzo la Roma giocherà il ritorno degli ottavi di Europa League al San Mamés di Bilbao. Ecco tutte le info sui biglietti del Settore Ospiti (settori 321-324, capienza 2.544 posti), al prezzo di 40 euro.

"La procedura online prevede l’acquisto di un voucher pdf che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per l’accesso al settore ospiti dello Stadio San Mamés di Bilbao. In tutte le fasi di vendita potrà essere acquistato massimo un biglietto per transazione. Il biglietto (titolo di accesso per lo stadio, formato PDF) sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher entro le ore 13 di mercoledì 12 marzo.

La prima fase è dedicata agli abbonati Plus 24/25, che su asroma.com potranno acquistare il voucher in prelazione dalle ore 12:00 di martedì 4 alle ore 15:00 di mercoledì 5 marzo. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito, nell’apposito campo di login, il PNR dell’abbonamento PLUS Serie A 24/25 e la data di nascita.

L'eventuale vendita libera partirà alle ore 16:00 di mercoledì 5 e terminerà alle ore 17:00 di giovedì 6 marzo. Prima di procedere all’acquisto è obbligatorio creare un account personale MYASR e potrà essere acquistato un solo voucher per transazione ed account."

