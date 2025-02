Arrivano ulteriori aggiornamenti negativi in casa Athletic Bilbao, prossima avversario della Roma agli ottavi di Europa League. Come confermato dal club tramite un comunicato ufficiale, oltre al recente infortunio di Sancet, anche Nico Williams si è dovuto fermare e saltare quindi l'allenamento odierno. Per lui sintomi influenzali che verranno valutati nelle prossime ore.

(athletic-club.eus)

