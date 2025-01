VIDEO - Ranieri su Paredes: "Il suo futuro? Non mi ha detto nulla. Io non trattengo nessuno"

Alla vigilia dell’importante sfida di Europa League contro l’Eintracht Francoforte, Claudio Ranieri e Mats Hummels sono intervenuti in conferenza stampa per presentare la sfida contro i tedeschi. Tra i vari temi trattati, l'allenatore della Roma si è soffermato a parlare anche di Leandro Paredes e del suo possibile ritorno al Boca Juniors: "Io tutte le voci che sento su Leandro le sento da voi, da lui non le ho sentite. Certamente se non vuole restare, io non trattengo nessuno. Cristante è un giocatore ritrovato, con caratteristiche differenti potrebbe sostituirlo lui anche se non ha la verticalità di Leandro. Sono complementari e possono anche giocare insieme. A Udine dove farlo riposare ed ero convinto dei ragazzi che stavano giocando"