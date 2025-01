VIDEO - Ranieri: "Soulé? Ha bisogno di essere più concreto, ma sarà il futuro della Roma"

Alla vigilia dell’importante sfida di Europa League contro l’Eintracht Francoforte, Claudio Ranieri e Mats Hummels sono intervenuti in conferenza stampa per presentare la sfida contro i tedeschi. Tra i vari temi trattati, l’allenatore della Roma si è soffermato anche su Matias Soulé: "Per me Soulé è un gran bel giocatore, ha bisogno di sveltire la sua manovra e ha bisogno di essere più concreto. Sono convinto che lui sarà un ottimo giocatore per il futuro della Roma"

?️ “#Soulè ha giocato più in #EuropaLeague che in campionato. Lo definisce più un giocatore da calcio europeo?” ?️ Mister #Ranieri: “No, a questo non avevo fatto caso. È un gran bel calciatore e sarà il futuro dell’#ASRoma” #RomaEintracht pic.twitter.com/yok29xkmEF — laroma24.it (@LAROMA24) January 29, 2025