Si terrà domani mattina, a partire dalle 12.30, la rifinitura della Roma a Trigoria in vista dell'impegno di giovedì in casa dell'AZ. I primi 15 minuti, come da prassi per le gare europee, saranno visibili alla stampa. Alle 19.30, poi, dalla sala stampa dell'Afas Stadion ad Alkmaar, arriveranno le parole di Ranieri accompagnato da un giocatore.