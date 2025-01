Svilar, nessun sintomo influenzale per il portiere: sarà in campo contro l'AZ

Avevano destato qualche preoccupazione le condizioni di Mile Svilar, colpito, secondo quanto riferito da alcuni quotidiani, da una sindrome influenzale. Il portiere giallorosso in realtà non ha nessun problema e sarà regolarmente in campo contro l'AZ. Una sfida a cui la Roma si avvicina con l'emergenza tra pali: oltre a Svilar, infatti, a disposizione solo i giovani De Marzi e Marcaccini, in attesa dell'arrivo di Gollini.