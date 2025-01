Roma-Eintracht, Paredes furioso al momento del cambio: l'argentino esce stizzito e se la prende con una bottiglietta

La Roma si sta lottando la qualificazione ai playoff di Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Nonostante il momentaneo vantaggio giallorosso, la scena se la prende tutta la rabbia di Leandro Paredes. L'argentino, già al centro di parecchie voci di mercato che lo danno vicino al ritorno al Boca Juniors, al momento del cambio saluta a malapena il subentrante Bryan Cristante, prende a calci una bottiglietta d'acqua e infine butta nervosamente a terra i guanti. Segnali di una situazione mentale non particolarmente tranquilla per il centrocampista ex PSG.

