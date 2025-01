Domani sarà già vigilia di Europa League per la Roma, attesa dal match dell'Olimpico contro l'Enitracht Francoforte. Alle ore 11 la squadra scenderà in campo a Trigoria per la consueta rifinitura, con i primi 15 minuti aperti alla stampa. Alle ore 13, invece, Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa accompagnato da un calciatore.