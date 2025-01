Roma-Eintracht Francoforte, RANIERI: "Loro giocano bene, ma noi abbiamo le nostre armi" (VIDEO)

Alla vigilia del match europeo di domani sera contro l'Eintracht, Claudio Ranieri ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei giornalisti dell'emittente satellitare. Ecco le parole del tecnico:

Partita più importante dell'anno? La Roma al 21esimo posto non se l'aspettava nessuno, neanche lei.

"No, ma speriamo che non sia l'ultima più importante dell'anno. Vogliamo andare avanti in Europa, continuare a crescere, domani ci sarà una gran bella partita. Il pubblico ci soffierà dietro, giocheremo contro una squadra che ha automatismi meravigliosi, è seconda in Europa League, terza in campionato, giocano bene, veloci, ma anche noi abbiamo le nostre armi".

Solo tre big hanno fatto meglio da quando c'è lei in panchina. Non ci sono infortunati, ci si può approcciare con un pizzico di ottimismo?

"Io da quando sono arrivato ho sempre chiesto ottimismo, di fare la prestazione, di non guardare il nome dell'avversario, perché non sono difficili solo queste, ora ne abbiamo tre e tutte entusiasmanti, sto parlando di Eintracht, del Napoli, del Milan, ma anche le altre saranno belle e difficili, ci sarà da lottare e portare più punti possibile".

Abbiamo visto qualche calo di tensione. La Roma gioca spesso un buon calcio, ma per mezza partita. Come si fa?

"Non si lavora sulle gambe, corrono e corrono tanto, bisogna correre meglio, da squadra. Quando siamo compatti siamo più bravi, è questione di concentrazione per restare più compatti".

Non le ho fatto domande di mercato...

"Bravissimi, tanto già sapete tutto voi prima".

