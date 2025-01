Roma-Eintracht Francoforte, HUMMELS: "L'Eintracht ha qualità, sarà una bella partita" (VIDEO)

Mats Hummels, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare in vista della partita di domani sera contro l'Eintracht Francoforte. Ecco le parole del difensore:

"Credo che l'Eintracht sia una squadra di qualità, è una squadra ben costruita, hanno molti automatismi che funzionano bene ed è da molto che lavorano insieme, quindi sì, è una squadra che ha grande qualità e sarà una bella partita. Ci sono molte squadre che hanno la possibilità di vincere l'Europa League e la Roma fa parte di queste, però prima dobbiamo passare alla fase successiva. Chiaramente in Europa League speravo in una classifica migliore, mentre in Serie A il nostro obiettivo è entrare in Europa. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, all'inizio non è andata per niente bene, adesso sono soddisfatto, però so che posso giocare meglio, quindi è quello il mio obiettivo".

(Sky Sport)

