ROMA-EINTRACHT FRANCOFORTE: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Oggi alle ore 21 la Roma affronta l'Eintracht Francoforte allo Stadio Olimpico nella partita valida per l'ultima giornata della first phase di Europa League. I giallorossi si trovano al ventunesimo posto in classifica con 9 punti in 7 giornate, mentre i tedeschi sono secondi a quota 16 (-3 dalla Lazio capolista).

Dopo il turnover effettuato contro l'Udinese, mister Ranieri è pronto a schierare in campo tutti i titolarissimi: Svilar in porta, Mancini-Hummels-Ndicka in difesa, Saelemaekers e Angelino sulle fasce, la coppia Paredes-Koné a centrocampo e sulla trequarti il duo Dybala-Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

DOVE VEDERE ROMA-EINTRACHT FRANCOFORTE IN TV E IN STREAMING

Roma-Eintracht Francoforte sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

EINTRACHT FRANCOFORTE: Trapp; Kristensen, Koch, Tuta, Theate; Knauff, Skhiri, Larsson, Can Uzun; Götze; Ekitike.

LE QUOTE

ROMA-EINTRACHT FRANCOFORTE 1 X 2 EUROBET 1.72 3.70 4.60 SISAL 1.72 3.75 4.75 PLANETWIN365 1.75 3.65 4.50 SNAI 1.70 3.75 4.75

LR24