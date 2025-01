Roma-Eintracht, attimi di tensione a fine partita: tifoso cade nel fossato tra campo e Tribuna Tevere dopo l'invasione e l'intervento della sicurezza

Nella serata di ieri è andata in scena la partita tra Roma ed Eintracht Francoforte, valida per l'ultima giornata della first phase di Europa League e terminata con il risultato di 2-0 in favore dei giallorossi. La gioia per la vittoria è stata però 'macchiata' da uno spiacevole episodio accaduto a fine partita: al fischio finale un ragazzo si è reso protagonista di un invasione di campo per chiedere la maglietta a Gianluca Mancini e dopo averla ricevuta ha tentato la fuga per scappare da steward e Digos. Nel tentativo di tornare nel settore Tevere Parterre e scavalcare la ringhiera, il tifoso è stato afferrato dalla sicurezza ed è precipitato nel fossato che separa la tribuna dal campo.