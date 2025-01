Porto, il ds Zubizarreta: "Contro la Roma sfida da Champions, non ci sono favorite. Non vedo l'ora di incontrare il mio amico Ranieri"

SKY SPORT - Andoni Zubizarreta, direttore sportivo del Porto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva e si è soffermato sulla sfida contro la Roma ai playoff di Europa League. Ecco le sue parole.

Un commento sul sorteggio?

“La Roma è una grande squadra, come lo è il Porto. Questa è una sfida che si vede in Champions League. Non vedo l’ora di rivedere il mio grande amico ed ex allenatore Ranieri”.

Chi è favorito?

“50 e 50. Siamo due squadre che hanno grande materiale tecnico, ma entrambe veniamo da situazioni complicate con cambi di allenatore. Ovviamente spero che sia il Porto ad andare avanti”.