Lazio, Gila: "Differenza Italia-Spagna? Guardate Dovbyk, sta facendo fatica"

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Lazio e Real Sociedad il difensore biancoceleste Gila è intervenuto in conferenza stampa e ha citato anche il giallorosso Artem Dovbyk parlando della differenza tra il campionato italiano e quello spagnolo. "La cosa più importante per un centrale è la concentrazione. È diverso dall'attaccante, in difesa sei l'ultimo uomo, bisogna essere sempre pronti per il prossimo secondo, capire cosa bisogna fare. La concentrazione è fondamentale. La Serie A è più tattica, è una partita a scacchi, anche se ora si cerca molto il duello e l'uno contro uno. A differenza della Liga penso che sia più importante la tattica. Si difende bene. Guardate Dovbyk, veniva dal Girona e da una stagione incredibile. Ora sta facendo fatica qua - ha detto -. Le difese italiane sono più difficili da affrontare. Vuol dire che si difende bene. In Spagna il calcio è più libero".