FOTO - Roma-Eintracht 2-0

Obiettivo playoff centrato. La Roma batte 2-0 l'Eintracht Francoforte e chiude al quindicesimo posto con 12 punti il girone di Europa League. Decisive le reti di Angelino e di Eldor Shomurodov. Giallorossi subito pericolosi sin dai primi minuti di gara e, dopo un palo colpito da Gianluca Mancini, al 45' la squadra di Claudio Ranieri passa in vantaggio grazie alla rete del terzino spagnolo. Nella ripresa, la Roma non cala d'intensità e al 69' trova anche la rete del raddoppio grazie all'attaccante uzbeko. Vittoria importantissima e che dunque continua a dare fiducia ad una squadra in costante crescita. Ecco i migliori scatti del match.