FOTO - AZ Alkmaar-Roma 0-0 HT

La Roma vuole chiudere la pratica Europa League e conquistare matematicamente l'accesso ai playoff. Alle 18:45 i giallorossi sono scesi in campo contro l'AZ Alkmaar di mister Martens. Il primo tempo della gara contro gli olandesi si è chiuso sullo 0-0, con la formazione di Ranieri che da subito è stata messa molto in difficoltà dal pressing altissimo del club di Alkmaar. La Roma fatica a creare gioco e il primo tiro in porta arriva solamente al minuto 30. AZ Alkmaar, invece, pericolosa in più occasioni, ma, grazie ad una buona fase difensiva dei capitolini, non trova la via del gol. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.