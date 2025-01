Fenerbahce-Lione, Mourinho attacca Mazzoleni: "È molto famoso in Italia... Il VAR deve aiutare l'arbitro, ma lui non l'ha fatto"

Nella serata di ieri è andata in scena la partita tra Fenerbahce e Lione, valida per la settima giornata della first phase di Europa League e terminata con il punteggio di 0-0. Nel postpartita José Mourinho, allenatore dei turchi, si è scagliato contro il VAR Paolo Mazzoleni e in conferenza stampa ha aspramente criticato il suo operato. Ecco le parole dello Special One: “Bisogna parlare del VAR. L'arbitro ha sbagliato a estrarre soltanto il cartellino giallo a Kumbedi per il fallo su Szymanski, il VAR è lì per assistere l’arbitro quando commettere un errore e non l'ha fatto, non l'ha chiamato. Perché se l'arbitro va al monitor corregge la decisione ed estrae il rosso. C'era il signor Paolo Mazzoleni, che tra l’altro è molto famoso in Italia... Posso accettare che gli arbitri commettano errori, ma il VAR è lì per lavorare e non l'ha fatto. Quando l’arbitro ha dato il rosso a Niakhaté, il signor Mazzoleni questa volta ha deciso di fare bene il suo lavoro. Ha chiamato l’arbitro al VAR, che è andato a vedere lo schermo e ha preso la decisione giusta. Nel secondo tempo Kumbedi ha afferrato al collo Szymanski, che stava andando verso la porta, con una mossa da UFC. Sarebbe stato il secondo cartellino giallo... Avrebbe dovuto ricevere due rossi. Il mio collega (riferendosi all'allenatore avversario, ndr) è stato fortunato e ha subito deciso di sostituire Kumbedi. Questi sono stati errori enormi, che ovviamente hanno avuto una grande influenza sulla partita. È impossibile parlare della partita senza parlare di questi episodi”.