Le notti europee a Roma sono sempre magiche. Il match di stasera contro l'Eintracht Francoforte, gara decisiva per il futuro dei giallorossi in Europa League, non è stato da meno. All'Olimpico, infatti, il sostegno non è mancato e allo stadio sono arrivati 64458 tifosi, pronti a spingere la squadra verso la qualificazione.