Europa League, pari in trasferta per l'Eintracht Francoforte: l'Hoffenheim pareggia al 95'

Dopo la vittoria in casa dell'Udinese in campionato, giovedì sera all'Olimpico la Roma ospiterà l'Eintracht Francoforte nell'ultima giornata della fase campionato di Europa League. Oggi l'Eintracht ha giocato sul campo dell'Hoffenheim in Bundesliga nella gara terminata 2-2: Ekitike sblocca il risultato al 26' su rigore per il vantaggio della squadra di Toppmöller, nella ripresa Orban ristabilisce la parità al 65' e di nuovo Ekitike porta avanti i suoi al 71'. Ma in pieno recupero, al 95', l'Hoffenheim acciuffa il risultato grazie alla rete di Hlozek che chiude la sfida 2-2.