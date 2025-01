Dopo aver vinto all'Olimpico col Genoa 3-1, la Roma in settimana tornerà in campo anche in Europa League: giovedì, alle 18.45, i giallorossi saranno ospiti dell'AZ Alkmaar nella settima giornata della fase campionato della competizione. Oggi la squadra olandese ha ottenuto un punto fuori casa in Eredivisie: la formazione di Maarten Martens ha pareggiato 0-0 con l'Utrecht.