Europa League: alla Roma basterebbe il pari se il Porto non vince

La sconfitta di questa sera complica e non poco i piani della Roma, che comunque rimane padrona del proprio destino. I giallorossi possono sperare solo nei playoff, che in ogni caso vanno ancora conquistati. I ragazzi di Claudio Ranieri dovranno anzitutto cercare di mantenere l'attuale posizione in classifica e per farlo senza guardare i risultati di altri campi servirà vincere contro l'Eintracht Francoforte. Allo stato attuale, con questa posizione in classifica, la Roma affronterebbe nei playoff una tra Viktoria Plzen e Olympiakos. La premessa, prima di passare all'analisi delle combinazioni possibili, è che la Roma, tra le 4 squadre a 9 punti in classifica (insieme a Ferencvaros, Fenerbahce, Besiktas) è l'unica ad avere una differenza reti positiva (+2): le altre presentano rispettivamente -1, -2 e -4.

In caso di pareggio, invece, la Roma salirebbe a quota 10 e bisognerebbe andare a guardare il risultato del Porto (1 punto sotto i giallorossi): i portoghesi giocheranno in casa del M. Tel Aviv ed essendo a quota 8 la Roma deve sperare che i padroni di casa vincano o pareggino. A 7 punti ci sono Twente e Braga: la prima (-2 dalla Roma) ospiterà il Besiktas (9 punti come la Roma) in casa, mentre il Braga (sempre -2) ospiterà la Lazio di Baroni, già qualificata, ma le loro differenze reti -2 e -4 mettono la Roma in una posizione di relativa sicurezza in caso di pareggio. In caso di sconfitta, oltre a sperare nella mancata vittoria del Porto, bisognerebbe sperare in mancati successi da parte di Twente e Braga (che dovrebbero vincere rispettivamente con 5 e 6 gol di scarto).