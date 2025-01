Europa League, AZ-ROMA: arbitra Peljto. Un solo precedente: ko 3-1 col CSKA Sofia nel 2020

È stato reso noto in mattinata l'arbitro di AZ Alkmaar-Roma, gara valida per il 7° e penultimo turno della fase a campionato di Europa League. Sarà Irfan Peljto a dirigere l’incontro dell'AFAS Stadion, con i connazionali Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo come assistenti. Il IV uomo sarà Antoni Bandić mentre Christian Dingert e Tomasz Kwiatkowski saranno rispettivamente VAR e AVAR del match.

Un solo precedente con la Roma e tutt'altro che positivo: nella fase a gironi di Europa League nel 2020/21, la squadra allora allenata da Fonseca uscì sconfitta 3-1 dal campo del CSKA Sofia.