Europa League, AZ ALKMAAR-ROMA: le probabili formazioni. Ballottaggio El Shaarawy-Pisilli

Torna in scena l'Europa League. Tra la vittoria col Genoa e la trasferta di Udine in campionato, la Roma fa tappa in Olanda per sfidare l'AZ Alkmaar all'AFAS Stadion, alle 18.45, nella settima giornata della fase campionato della competizione europea. Claudio Ranieri opta per un solo cambio rispetto alla formazione vista dall'inizio col Genoa: El Shaarawy, in ballottaggio con Pisilli, dovrebbe giocare dal 1' al posto di Pellegrini. Ancora indisponibile Bryan Cristante, non convocato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AZ ALKMAAR: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe; Claise, Mijnans, Koopmeiners; Poku, Parrott, Lahdo.

All.: Martens.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummles, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

All.: Ranieri.

Arbitro: Peljto. Assistenti: Ibrišimbegović - Beljo. IV uomo: Bandić. VAR: Dingert. AVAR: Kwiatkowski.