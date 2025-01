Conferenza stampa, Toppmoller: "Per la Roma è una finale, Ranieri ha ridato stabilità. Hummels? Fantastico" - Tuta: "Un sogno giocare all'Olimpico"

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma ed Eintracht Francoforte, valida per l'ultima giornata della first phase dell'Europa League. Alla vigilia del match Dino Toppmoller e Tuta, rispettivamente allenatore e difensore del club tedesco, sono intervenuti in conferenza stampa per presentare la gara. Ecco le loro parole.

TOPPMOLLER IN CONFERENZA STAMPA

"Siamo impazienti di giocare domani, si tratta di due squadre molto forti. Ci aspettano 60mila spettatori e vogliamo sfruttare questa occasione per dimostrare cosa sappiamo fare".

Come vede la situazione della classifica?

"Non è il momento di adagiarci, dobbiamo fare sempre meglio e non sottovalutare la partita di domani. La Roma è una squadra molto forte e con grande esperienza in campo internazionale".

In che modo ci si prepara per affrontare una squadra così e come si motivano i giocatori?

"Per noi è un sogno che diventa realtà giocare in uno stadio sold out contro una squadra fortissima e questo ci basterà per trovare la giusta motivazione. Noi ci alleniamo sempre al massimo e cerchiamo di fare del nostro meglio per vivere serate così".

Questo è lo stadio in cui la Germania è diventata Campione del Mondo. Che sensazioni le dà?

"Questo stadio mi riporta alla mente tantissimi ricordi, la Roma ha una grandissima storia alle spalle e vogliamo fare bella figura. Tra di loro ci sono vari giocatori che sono diventati campioni del mondo e ci teniamo a fare bene. Il ricordo dei mondiali è stupendo. Un altro ricordo che ho legato all’Olimpico che a 12 anni ero ossessionato nel venire qui e sono venuto a vedere una partita della Lazio contro la Juventus".

Che tipo di partita si aspetta domani?

"Sicuramente con Ranieri la Roma ha ottenuto molta più stabilità grazie a una difesa a 3. Gestiscono molto bene il possesso palla e affrontiamo una partita che per la Roma è come una finale per accedere ai playoff di Europa League. Sarà dura".

Cosa ci può dire in merito ai giocatori non disponibili?

"Dobbiamo vedere come riusciamo a schierare la squadra in campo, sicuramente ci sarà una rotazione e ci saranno giocatori in grado di fare male alla Roma. Dobbiamo lavorare sul possesso palla e non dobbiamo rimanere chiusi nella nostra metà campo e lavorare bene di contropiede. È importante fare un gioco di transizione e togliere a loro il pallone".

Quanta probabilità c'è che Tuta giochi domani?

"Se porto un giocatore in conferenza stampa è perché è probabile che giochi. Per noi è un calciatore importante e dopo il Ferencvaros lo abbiamo fatto tornare in campo".

Su cosa vi state concentrando al momento?

"Al momento ci stiamo concentrando su noi stessi e sulla partita che ci aspetta".

Possiamo fare dei parallelismi con la partita di Lione?

"La Roma ha giocatori come Paredes, Dybala e Pellegrini. Sono giocatori molto forti, quello che dobbiamo fare è chiudere gli spazi e le ripartenze in transizione. L’atmosfera non ci deve condizionare e dobbiamo fare la nostra partita per continuare il nostro percorso di crescita".

Nella conferenza stampa della Roma, Ranieri ha parlato anche di Hummels. Potrebbe essere un giocatore decisivo domani?

"È un difensore fantastico e ha una visione di gioco incredibile. Per affrontare Mats in campo i calciatori devono essere furbi e attaccare lo spazio nel modo giusto. Per noi è importante mantenere il controllo e controllare anche i suoi inserimenti".

TUTA IN CONFERENZA STAMPA

Che emozioni provi?

“Una grande emozione essere qui per me oggi, da piccolo sognavo di giocare in questi stadi. Per me domani sarà un sogno che si avvera”.

Come stai?

“Mi sento bene, ho cercato di recuperare il più velocemente. Vorrei giocare ogni partita, ma ci vuole tempo per recuperare”.

Domani affronterai il tuo ex compagno Ndicka.

“È un mio caro amico. Il calcio è così, un giorno compagni e uno avversari. È stato uno dei migliori al Francoforte, è un bravo giocatore ed una brava persona. Sarà un piacere affrontarlo”.

Rumors di mercato che ti riguardano.

“Ne ho parlato con mia moglie, abbiamo appena avuto un bambino e abbiamo deciso di rimanere. Per me è un piacere giocare qui con questa squadra”.