Conferenza stampa, Martens: "La Roma è un bellissimo club, rispetto Ranieri. Rensch è un buon giocatore" - Mijnans: "Non vedo l'ora"

Dopo la vittoria col Genoa, la Roma è attesa dalla trasferta in Europa League in casa dell'AZ Alkmaar: domani, alle 18.45, i giallorossi affronteranno la squadra olandese nella settima giornata della fase campionato della competizione. Alla vigilia il tecnico dell'AZ, Maarten Martens, è intervenuto in conferenza stampa:

La Roma?

"La Roma è un bellissimo club con una bella storia che negli ultimi anni è stata spesso un ostacolo per i club olandesi, ma le belle partite contro Fenerbahce e Galatasaray aiutano. Anche queste erano squadre con molta esperienza e qualità individuali. Sotto questo aspetto è in qualche modo simile. Non dovremmo iniziare troppo nervosi. Negli ultimi anni c’è stata una bella pressione nel nostro stadio durante le partite casalinghe".

La sua squadra è imbattuta da undici partite.

"Dobbiamo cercare di portare la stessa prestazione delle altre partite casalinghe. La Roma ha avuto un inizio di stagione difficile, ma ora gioca a un livello normale per lei. Stanno andando sempre meglio".

La Roma ha tre campioni del Mondo - Dybala, Paredes e Hummels - con Ranieri è cambiata.

"Sono grandi nomi. Ho molto rispetto per Ranieri. Ha sperimentato e dimostrato tutto. Ranieri ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 1986, io allora avevo due anni. Ora sappiamo cosa vuol dire giocare contro grandi avversari. Abbiamo giocato anche contro il Tottenham e l'Athletic".

Il pressing della Roma?

"Rendono le partite energiche. Allora dobbiamo anche osare di giocare liberamente".

Rensch?

"È un buon giocatore, capisco che la Roma possa aver deciso di investire su di lui. Ha qualità nell’impostazione ma è anche attento alla fase difensiva. Ripeto, buon giocatore".

Al suo fianco è intervenuto anche Sven Mijnans:

La condizione fisica?

"Penso di essere in una buona condizione. Mi sento molto in forma e traggo beneficio dal ritmo che abbiamo parlo spesso con Clasie di come un certo ritmo sia di grande aiuto per il corpo. Clasie come mentore? Ci aiuta dentro e fuori dal campo ed è una figura importante nello spogliatoio. Cerco di portare con me le cose dove posso e soprattutto di godermelo in campo".

Dopo Elfsborg, Fenerbahce e Galatasaray, c'è la Roma.

"Si preannuncia una bella partita, in termini di storia un grande club verrà allo stadio, non vedo l'ora. Penso che i buoni risultati nelle partite precedenti aiutino ad aumentare la fiducia".

In Europa l’AZ non ha mai perso in casa in questa stagione.

"Se ottieni buoni risultati contro avversari forti, sicuramente aiuta nella preparazione di una partita del genere. Siamo rilassati, ma anche estremamente concentrati".

La Roma è favorita? Il tuo allenatore non ha voluto rispondere.

"Non mi piacciono molto i favoriti, ma giochiamo in casa e vogliamo fare risultato. Loro vorranno anche ottenere un altro punto o tre per essere sicuri. Stanno migliorando, ma anche noi stiamo andando bene. Scegli tu".