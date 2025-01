Champions League: vittorie per Inter e Milan. Il Psg rimonta il City: termina 4-2

Termina anche la seconda serata di Champions League. Nella settima giornata della fase campionato della competizione europea l'Inter batte 1-0 lo Sparta Praga grazie alla rete di Lautaro Martinez al 12'. Vince anche il Milan di misura: 1-0 al Girona firmato dal gol di Leão al 37'. Successo in rimonta per il PSG in casa contro il Manchester City: la squadra di Guardiola va avanti con Grealish al 50' e raddoppia al 53' con Haaland, poi Dembele e Barcola pareggiano il risultato, al 78' João Neves ribalta e nel finale Ramos dilaga.

I risultati finali:

Lipsia-Sporting 2-1

Shakhtar Donetsk-Brest 2-0

Celtic-Young Boys 1-0

Feyenoord-Bayern Monaco 3-0

Milan-Girona 1-0

PSG-Manchester City 4-2

Sparta Praga-Inter 0-1

Arsenal-Dinamo Zagabria 3-0

Real Madrid-Salisburgo 5-1