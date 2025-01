Champions League, vittoria in rimonta per il Bologna: 2-1 al Dortmund. Bruges-Juventus 0-0

Due italiane in campo in serata nella settima giornata della fase campionato di Champions League. Al Dall'Ara il Bologna vince in rimonta contro il Borussia Dortmund: termina 2-1, Dallinga e Iling-Junior ribaltano l'iniziale vantaggio dei tedeschi con Guirassy su rigore. La Juventus, invece, pareggia in trasferta: in casa del Bruges finisce 0-0.

I risultati finali:

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 2-1

Benfica-Barcellona 4-5

Bologna-Borussia Dortmund 2-1

Bruges-Juventus 0-0

Stella Rossa-PSV 2-3

Liverpool-Lille 2-1

Slovan Bratislava-Stoccarda 1-3