AZ-ROMA: le info per la trasferta. Meeting point a Paardenmarkt

Sarà nel centro di Alkmaar, presso Paardenmarkt, 1811 KH, il Fan Meeting Point per i tifosi dell’AS Roma che seguiranno la squadra nella trasferta di Europa League.

Presso il meeting point, come fa sapere la Roma in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, saranno presenti stand con cibo e bevande ed intrattenimento musicale. Le attività saranno aperte dalle ore 12:00 alle ore 18:00. I pagamenti potranno essere effettuati in contanti o con carte di debito/credito compatibili con l’utilizzo nei Paesi Bassi e nell’Unione Europea.

Il meeting point sarà anche il punto di partenze dei bus verso l'Afas Stadium che, vista la distanza, non potrà essere raggiunto a piedi. I bus si avvieranno da Paardenmarkt verso l'impianto di gioco a partire dalle 16.

(asroma.com)

