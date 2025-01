AZ, problema fisico per van Bommel: salta il match contro la Roma. L'allenatore Martens: "Ha bisogno di riposo"

Tegola per l'AZ Alkmaar di Maarten Martens. Come svelato dal portale olandese, Ruben van Bommel (figlio di Mark, ex centrocampista di Barcellona, Bayern Monaco e Milan) sarà costretto a saltare la partita contro la Roma, valida per la settima giornata della first phase di Europa League e in programma giovedì alle ore 18:45. L'esterno offensivo classe 2004 non è al meglio a causa di alcuni problemi fisici accusati nella sosta invernale e successivamente ha subito una ricaduta, che lo ha tenuto ai box nelle partite contro Ajax e Utrecht. "Ci sarà giovedì contro la Roma? Non credo, no - le parole dell'allenatore dopo il match contro l'Utrecht -. Pensavamo potesse rientrare già contro l'Ajax ma ha ancora troppo dolore. Ha bisogno di riposarsi un po'". Si tratta di una grave perdita per l'AZ, dato che van Bommel è il capocannoniere della squadra in Europa League con 3 gol in 5 partite.

(noordhollandsdagblad.nl)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE