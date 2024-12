VIDEO - Ranieri su Soulé: "È il futuro e contiamo molto su di lui. Cercheremo di tirargli fuori il meglio"

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Braga, valido per la sesta giornata della first phase di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico si è soffermato sull'importanza di Matias Soulé. Ecco le sue parole: "È il futuro. Dopo un anno bellissimo a Frosinone è arrivato alla Roma e pensava di fare le stesse cose. Poi, un po’ lo conoscono, un po’ il cambio di squadra ha pesato su di lui, ma è un ragazzo sul quale conto molto, la Roma ci conta molto, lo vedo vivo, cercheremo di tirargli fuori il meglio”.