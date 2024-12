VIDEO - Ranieri e l'"indizio" sulla scelta del nuovo allenatore: "Ne stiamo cercando uno bravo. E poi speriamo di non sbagliarlo..."

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Braga, valido per la sesta giornata della first phase di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico si è soffermato sulla ricerca del nuovo allenatore, commentando la vicenda con la solita ironia: "Bravo, lo stiamo cercando bravo. E poi speriamo di non sbagliarlo...".